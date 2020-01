Mara Venier: «Io e mio marito ci siamo un po’ ‘rin…citrulliti’. Tanti mi capiranno…» (Di lunedì 6 gennaio 2020) «Tanti nonni mi capiranno… I nipoti sono il mio caricabatterie», comincia così la splendida intervista di Mara Venier ad OK Salute e Benessere. Nel corso della chiacchierata la conduttrice di Domenica In ha parlato della sua malattia: la «nonnitudine», come la definisce lei stessa. «Ma mi immaginate con lo zigomone in rilievo, gli occhi tirati come una cerbiatta e la pelle liscia come quella di un neonato? No, no, non fa per me. Il tempo che passa non mi fa paura e neanche spreco energie per combatterlo, anzi. Vivo gli anni che trascorrono con grande serenità e mi pare sciocco prendersela con qualche ruga qua e là. Ho avuto una vita intensa, piena di esperienze e di apparire più giovane mi interessa ben poco!», ha spiegato Mara Venier, che ha svelato il suo segreto di bellezza: «Se proprio dovessi pensare alla mia ‘ricetta di lunga vita’, al mio siero antietà, la presenza ... Leggi la notizia su urbanpost

