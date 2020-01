"La pace prima di ogni cosa" (Di lunedì 6 gennaio 2020) La guerra e la violenza non sono soluzioni, per ricomporre la tensione l’unica strada è quella della diplomazia. Del dialogo. È il messaggio che manda, in sostanza, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un lungo post su Facebook in cui fa riferimento alle tensioni in Iran e in Libia. “Negli ultimi giorni le vicende che riguardano l’Iran e la Libia ci riportano a ricordi di un passato di guerra, un passato non lontano, che ci parla di distruzione, di morti, di paura. E che rinnova una paura che nessuno di noi vorrebbe vivere”, scrive all’inizio del suo commento.“In entrambi gli scenari - continua - pur con tutte le relative differenze e specificità, il faro che ci guida è sempre e solo un’unica, semplice verità: la guerra genera altra guerra, la violenza chiama altra violenza, la morte altra morte”.Il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

