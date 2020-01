Juventus, l’Everton continua il pressing per Rabiot ma per i bianconeri è incedibile (Di lunedì 6 gennaio 2020) Juventus, l’Everton non molla Rabiot ma da Torino sono sicuri di voler continuare a puntare sul francese Non esaltante la prima parte di stagione nella Juventus per Rabiot. Sul francese c’è l’interesse di molte squadre di Premier, prima tra tutte l’Everton di Ancelotti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport però i bianconeri non hanno nessuna intenzione di cedere il calciatore, nonostante l’offerta dell’Everton di 5 milioni con diritto di riscatto e ingaggio interamente pagato. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

