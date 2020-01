Junior Cally a Sanremo 2020 con No grazie: due album ed un libro (Di martedì 7 gennaio 2020) Junior Cally parteciperà al Festival di Sanremo 2020 con il brano "No grazie". Un artista la cui ascesa risale agli ultimi anni e che, sebbene il pubblico generalista possa non conoscerlo, si è saputo imporre nella scena rap italiana diventando uno dei nomi di punta degli ultimi anni.Nato a Roma il 10 ottobre 1991, una delle particolarità di Junior Cally, il cui nome all'anagrafe è Antonio Signore, è che per i primi due anni della sua carriera non ha voluto rivelare la sua identità, indossando nei video e nelle esibizioni davanti al pubblico una maschera antigas.Junior Cally a Sanremo 2020 con No grazie: due album ed un libro pubblicato su TVBlog.it 06 gennaio 2020 23:02. Leggi la notizia su blogo

AloneOnTheRopee : Rita Pavone Junior Cally Riki Vediamo quanti sovvertiranno il pronostico alla fine - xemmasboy : Raga ma chi è Junior Cally #ISolitiIgnoti - borraccino_ : L’ultima cinquina è composta da Grandi, Junior Cally, Gabbani, Pinguini e Nigiotti. E se Amadeus non ci dice qualco… -