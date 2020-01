Inter, brutte notizie: Barella e Skriniar saltano l’Atalanta (Di lunedì 6 gennaio 2020) Conte non avrà a disposizione Barella e Skriniar contro l’Atalanta: i due nerazzurri erano in diffida e riceveranno un turno di squalifica La vittoria ottenuta dall’Inter in casa del Napoli è macchiata dalle pesanti ammonizioni rimediate da Nicolò Barella e Milan Skriniar, i quali salteranno la prossima sfida di Serie A contro l’Atalanta. Due perdite importanti per il tecnico Antonio Conte, che dovrà correre ai ripari per una sfida delicata, dal sapore tutto europeo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

