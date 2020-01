Infinity: ecco la programmazione speciale per l'Epifania! (Di lunedì 6 gennaio 2020) In occasione dell'Epifania, Infinity ha presentato la sua programmazione speciale per i più piccoli, da Madagascar ai Minions di Cattivissimo Me 3 e molti altri ancora! Per trascorrere il giorno dell'Epifania all'insegna del divertimento per tutta la famiglia, Infinity propone una programmazione speciale fatta di tante avventure d'animazione da vedere e rivedere insieme ai più piccini. A cominciare da Sing, l'esilarante commedia musicale animata in cui una banda di simpaticissimi animali è alle prese con il salvataggio di un teatro dal fallimento, portandoli a scoprire il talento che risiede in ognuno di loro. Un film che unisce l'umorismo a una riflessione sulla vita e il cambiamento. A riprova che i cattivi sono i nuovi buoni, e non solo, su Infinity è disponibile Trolls: se nelle leggende ... Leggi la notizia su movieplayer

