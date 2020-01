Guess My Age ritorna con ospiti vip. Ci sono anche Pamela Prati, Giulia De Lellis e Cicciolina (Di lunedì 6 gennaio 2020) Pamela Prati Le età misteriose dei personaggi di Guess My Age – Indovina L’età stanno per tornare in video. Stasera alle 20,30, Enrico Papi darà il via alle nuove puntate del game show di Tv8 che, come da tradizione, conteranno inizialmente sul supporto di alcune celebrità. Queste ultime verranno affiancate ad un concorrente al fine di aiutarlo a conquistare i 100 mila euro messi in palio dalla trasmissione. Le guest star vip saranno 16: la cantante Orietta Berti, la giornalista Selvaggia Lucarelli, le influencer Taylor Mega e Giulia De Lellis, l’illusionista Giucas Casella, l’ex p0rn0star Cicciolina, il Divino Otelma, gli attori Alex Belli, Martina Stella e Barbara Bouchet, Francesca De Andrè, Pippo Franco, la showgirl Aida Yespica, Enrico Beruschi e Fabio Caressa. Completa la rosa Pamela Prati, in cerca del riscatto televisivo dopo l’affair ... Leggi la notizia su davidemaggio

