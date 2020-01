Ettore Majorana, 82 anni di misteri sulla scomparsa del genio della fisica (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il 27 marzo 2020 saranno esattamente 82 anni dalla scomparsa di Ettore Majorana, fisico e genio italiano che ha legato il suo nome ad uno dei più affascinanti e controversi misteri della storia italiana. La sua scomparsa, infatti, è un enigma mai pienamente risolto nonostante decenni di indagini e numerose piste. La storia di un genio fin da bambino Il suo nome è sinonimo di mistero, ma ancor prima Ettore Majorana ha rappresentato un valore aggiunto per la scienza e il buon nome italiano nel campo della fisica. Nato a Catania nel 1906, Ettore si distinse presto come bambino prodigio, in grado di fare a mente calcoli estremamente complicati. Il suo percorso di studi lo portò a far parte dei cosiddetti “ragazzi di via Panisperma“, un gruppo di giovani fisici capitanati da uno dei nomi che più hanno dato a questo campo scientifico, Enrico Fermi. Sono numerosi gli aneddoti che ... Leggi la notizia su thesocialpost

luigidefalco : RT @OutsiderNews: La scomparsa di Ettore #Majorana, la fuga in Venezuela e le ipotesi di un mistero lungo 80 anni - OutsiderNews : La scomparsa di Ettore #Majorana, la fuga in Venezuela e le ipotesi di un mistero lungo 80 anni… - stefanodonno75 : Considerazioni sui due video su Ettore Majorana a cura di Omega Click -