Death Stranding: Hideo Kojima svela uno sketch risalente a quando il gioco si chiamava "Dead Stranding" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Poco fa, il noto sviluppatore Hideo Kojima ha condiviso sui propri canali social, una piccola chicca per i fan della sua ultima opera, Death Stranding. Si tratta di un disegno abbozzato dell'altrettanto noto character designer Yoji Shinkawa.Lo sketch rappresenta molto probabilmente quello che poi sarebbe diventato Sam Porter Bridges, il protagonista di Death Stranding, oppure uno dei suoi nemici. Si tratta di un disegno realizzato nelle primissime fasi di sviluppo del gioco. Anzi, era in una fase talmente avanzata che Kojima non aveva ancora iniziato a lavorare al gioco ed è semplicemente frutto di una semplice chiacchierata fra i due sviluppatori, per discutere proprio del progetto.Inoltre, come potete ben vedere, all'inizio il titolo era "Dead Stranding" e non "Death Stranding", una differenza minima ma che evidenzia come nemmeno il nome del gioco fosse stato finalizzato a quel punto. ... Leggi la notizia su eurogamer

