Come Kate Middleton si prepara a spegnere le candeline

Kate Middleton si prepara a spegnere 38 candeline. Il 9 gennaio la Duchessa di Cambridge celebrerà il suo compleanno e iniziano a trapelare i primi dettagli sui festeggiamenti. E il principe William la stupirà? Secondo alcune indiscrezioni William, in risposta alle voci che vorrebbero la coppia sempre più in crisi, starebbe organizzando una super fuga a due nell'isola di Mustique, luogo da favola nelle Piccole Antille a cui Kate Middleton sarebbe molto legata. Intanto, per i festeggiamenti tra amici, i più vicini alla coppia sono già arrivati nella casa di famiglia Anmer Hall, a Norfolk. Domenica i duchi di Cambridge, insieme ai tre figli, il principe George, 6, la principessa Charlotte, 4, e il piccolo Louis e gli invitati si

