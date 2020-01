Classifica Dakar 2020, Auto: Orlando Terranova in testa dopo la seconda tappa, Sainz insegue, Alonso in ritardo (Di lunedì 6 gennaio 2020) dopo la seconda tappa della Dakar 2020, è l’argentino Orlando Terranova (Mini) a comandare la graduatoria riservata alle Auto. Grazie al secondo posto odierno, il sudamericano si è guadagnato la vetta, precedendo lo spagnolo Carlos Sainz (Mini) e il qatariano Nasser Al-Attiyah (campione in carica), pilota di riferimento della Toyota. Una prova con tanti colpi di scena quella di oggi, vinta dal sudafricano Giniel de Villiers, a precedere appunto Terranova. Una stage-2 molto difficile, invece, per Fernando Alonso che ha dovuto fare i conti con un problema alla sospensione anteriore della Toyota Hilux, rimanendo fermo a lungo. Un ritardo importante per l’asturiano, che domani dovrebbe riprendere con un importante handicap in termini di tempo. Di seguito la Classifica: Classifica Dakar 2020, Auto: 1 311 Orlando Terranova BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 07H 07′ ... Leggi la notizia su oasport

