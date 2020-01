Buccino, auditorium inaugurato nel 2017: arriva l’”ok” dei Vigili del fuoco (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBuccino (Sa)- Buone notizie per i cittadini del cratere che presto potranno finalmente fruire di una importante opera pubblica inaugurata nel 2017 e mai entrata in funzione poiché priva della scala antincendio e dunque, del certificato di agibilità dei Vigili del fuoco. Si tratta dell’auditorium comunale collocato al primo piano del centro polifunzionale di Via Tempone a Buccino. Una struttura imponente che conta al piano terra una serie di uffici e spazi di aggregazione e al primo piano, la presenza di una grande sala teatro-auditorium, realizzata grazie ai finanziamenti pubblici regionali del valore di un milione di euro e inaugurata nell’aprile del 2017 quando alla presenza di sindaci, parlamentari salernitani, consiglieri regionali e cittadini, si è svolta la cerimonia inaugurale proprio nell’auditorium situato al primo piano ma mai entrato ... Leggi la notizia su anteprima24

Buccino auditorium Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Buccino auditorium