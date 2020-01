Braucci: “Il napoletano ama vedersi come un simpatico furbo ma in fondo è un oppresso” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il Fatto Quotidiano intervista Maurizio Braucci, sceneggiatore e scrittore, autore di film come Gomorra, La paranza dei bambini, Martin Eden. Secondo Braucci, per l’Italia Napoli è come il ritratto di Dorian Gray. “Il nord e la capitale guardano al sud come Dorian Gray guardava il suo ritratto, dicendosi che è li che ci sono i mali, senza rendersi conto che il male è di tutti, che la ’ndrangheta che si è pensata sempre relegata alla Calabria invece domina Milano e Torino e la Val d’Aosta. C’è un’abitudine culturale dell’Italia di vedere il sud come un luogo malato quasi per magia e non per ragioni storiche ed economiche”. Braucci racconta la vivacità di Napoli dal punto di vista cinematografico. “Napoli oggi è un set a cielo aperto. Arrivano da mezzo mondo per girare qui. È un luogo meraviglioso per la natura e poi la gente è aperta e disponibile, bisognosa di lavorare e quindi ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Braucci: “Il napoletano ama vedersi come un simpatico furbo ma in fondo è un oppresso” Intervista al Fatto Quotidi… -