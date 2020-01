Boom di ascolti per I Miserabili: testa a testa tra Canale 5 e Rai 3 in prime time (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ottimi davvero gli ascolti della mini serie in tre puntate che Rai 3 ha scelto per le feste di Natale. Parliamo del grande successo che ha ottenuto I Miserabili, la serie della BBC approdata su Rai 3 nel corso di questi giorni dal sapore natalizio. Ieri, 5 gennaio 2020, è andata in onda su Rai 3 la terza e ultima puntata con l’epilogo della storia dei protagonisti de I Miserabili. Un lieto fine per la piccola Cosette, anche se la terza e ultima puntata ha tenuto incollato al teleschermo il pubblico con colpi di scena sempre interessanti. Un susseguirsi di accadimenti imprevedibili e una storia, quella nata dalla penna di Victor Hugo, immortale nel tempo. A distanza di duecento anni, la storia dei Miserabili può ancora insegnare tanto ed è sempre moderna, nonostante il tempo passato. Oltre 2 milioni di spettatori davanti alla tv per seguire la terza e ultima puntata della serie ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Unf_Tweet : Boom di #ascoltiTV per #IMiserabili: testa a testa tra Canale 5 e Rai 3 in prime time - Settecalcio : SETTECALCIOMERCATO WINTER, BOOM DI ASCOLTI: quasi 11.000 views: - gabriellazilian : Mattarella: boom sui social e oltre 10mln di ascolti in tv per il discorso di fine anno - Politica -