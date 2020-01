Australia in fiamme, i fotogrammi di una tragedia annunciata (Di lunedì 6 gennaio 2020) Australia in fiamme, le vittime salgono a 24 e oltre 1.200 le case bruciate. Morto il 30% della popolazione di koala, i fotogrammi di una tragedia. C’è un’Australia che brucia. E non solo da ieri. Anche se il clamore mediatico è giunto in tutto il mondo da un paio di settimane, il continente brucia da … L'articolo Australia in fiamme, i fotogrammi di una tragedia annunciata proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

lucianonobili : L’Australia che brucia é il nostro cuore sanguinante. Nelle fiamme 24 morti, migliaia di feriti e sfollati, animali… - chiaragribaudo : La tragedia che si consuma tra le fiamme in Australia dimostra che le sole parole non bastano più: servono responsa… - fattoquotidiano : Australia ancora in fiamme, cittadini lanciano petizione per cancellare fuochi di Capodanno: “Usiamo quei soldi per… -