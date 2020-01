A volte è meglio stare zitti. Il silenzio fa bene (Di lunedì 6 gennaio 2020) Fate 10 respiri in silenzioUn giorno a settimana mangiate senza rumoriColtivate il silenzio dinnanzi alle decisioni importantiNei posti caotici imparate a immergervi nel silenzioPrima di andare a letto riducete i rumoriIl silenzio aiuta a stare meglio. La conferma arriva da numerosi studi che dicono che l’assenza di rumore fa bene al cervello. Un ricerca condotta qualche tempo fa dalla Duke University ha rilevato che praticare due ore di silenzio al giorno giova alla memoria. L’assenza di rumori ha infatti benefici inaspettati tanto che oggi anche alcuni centri benessere e Spa propongono pacchetti basati sulla “cura” del silenzio. «Viviamo in un mondo immerso di suoni, luci e colori ad alta intensità. L’inquinamento acustico è una delle cause di affaticamento mentale, cognitivo e affettivo e diventa una fonte di iperattivitazione, quindi di stress» spiega la psicoterapeuta Silvia ... Leggi la notizia su vanityfair

