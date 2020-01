Ultime Notizie Roma del 05-01-2020 ore 16:10 (Di domenica 5 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno una marea umana invaso le strade per il primo corteo funebre memoria del generale Se le mani nel primo dei tre giorni di lutto proclamati in Iran e sventolavano bandiere rosse il colore del sangue dei Martiri verde il colore dell’islam bandiere bianche decorate con slogan religiosi oltre ritratti del generale piangendo e gridando morte all’America diventa sempre più aspro scontro tra Stati Uniti e Iran dopo l’uccisione del generale Se le forze americane vogliono rimanere in vita dovrebbero attuare le loro basi militari nella regione andarsene ha detto il vice capo delle guardie rivoluzionarie se li attacca la risposta di Trump gli Stati Uniti colpiranno 52 siti italiani appello di Papa Francesco chiamo tutte le parti a mantenere accesa la fiamma del dialogo ... Leggi la notizia su romadailynews

