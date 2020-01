Tragedia in Alto Adige. Sei turisti tedeschi morti e altri 11 feriti a Lutago. Li ha travolti un’auto mentre attendevano un autobus (Di domenica 5 gennaio 2020) Sei turisti tedeschi sono morte in Alto Adige e altri 11 sono rimasti feriti, dopo essere stati travolti da un’auto in Trentino Alto Adige, a Lutago, frazione del comune di Valle Aurina. L’auto, un’Audi TT, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe investito a forte velocità il gruppo di 17 tedeschi in attesa di salire su un bus. Quattro di questi sono in gravi condizioni, per loro la prognosi è riservata. L’incidente si è verificato intorno all’1,20. “L’investitore è in stato di arresto – conferma Alessandro Coassin, Comandante dei Carabinieri di Bolzano a SkyTg24 – quattro feriti sono in gravi condizioni e in imminente pericolo di vita”. L’uomo, risultato positivo all’alcoltest, è stato arrestato per omicidio stradale dai militari della Compagnia Carabinieri di Brunico di concerto con l’autorità giudiziaria di ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

Daviderel4 : RT @LaNotiziaTweet: Tragedia in #AltoAdige. Sei turisti tedeschi morti e altri 11 feriti a #Lutago. Li ha travolti un’auto mentre attendeva… - saverio01450738 : RT @LaNotiziaTweet: Tragedia in #AltoAdige. Sei turisti tedeschi morti e altri 11 feriti a #Lutago. Li ha travolti un’auto mentre attendeva… - LaNotiziaTweet : Tragedia in #AltoAdige. Sei turisti tedeschi morti e altri 11 feriti a #Lutago. Li ha travolti un’auto mentre atten… -