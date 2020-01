Torino, poliziotti accerchiati e aggrediti da un gruppo di spacciatori stranieri (Di domenica 5 gennaio 2020) Federica Grippo Uno spacciatore senegalese ha accerchiato e aggredito dei poliziotti a Torino insieme ad altri pusher dopo essere stato fermato per un controllo Un grave episodio di aggressione si è verificato nella giornata di ieri a Torino dove due due poliziotti sono stati letteralmente accerchiati e poi aggrediti da alcuni spacciatori. Il fatto è avvenuto all'altezza di via Montanari, una zona di Torino ad alto tasso di criminalità, intorno alle 4 del pomeriggio. Due agenti del commissariato di Barriera di Milano si erano recati in quella strada per svolgere un banale controllo di routine per contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio, che in questa zona è in mano a gruppi di extracomunitari di origine africana. Questa volta, però, quello che doveva essere un semplice servizio di controllo si è trasformato in una vera e propria aggressione ai danni degli uomini ... Leggi la notizia su ilgiornale

marisavillani : RT @ImolaOggi: Torino - Poliziotti accerchiati e aggrediti da spacciatori, arrestato senegalese - Marco_chp1 : RT @ImolaOggi: Torino - Poliziotti accerchiati e aggrediti da spacciatori, arrestato senegalese - gianlu_lega : RT @ImolaOggi: Torino - Poliziotti accerchiati e aggrediti da spacciatori, arrestato senegalese -