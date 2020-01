Soleimaini, rischio caos: “Uno scontro Usa-Iran favorirebbe l’Isis” (Di domenica 5 gennaio 2020) L’operazione avallata dal presidente degli Stati uniti Donald Trump che nelle scorse ore ha ucciso Qassem Soleimani, leader dei Pasdaran e guida delle brigate Al Quds, in territorio iracheno, potrebbe portare a un’escalation molto pericolosa fra Stati Uniti e Repubblica Islamica che potrebbe favorire i terroristi dello Stato islamico. È l’analisi della rivista americana Foreign Affairs, a firma Ilan Goldenberg, direttore del Middle East Security Program presso il Center for a New American Security, che boccia senza appello la strategia dell’amministrazione Trump nei confronti dell’Iran. “L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump – osserva Foreign Affairs – sostiene che Soleimani fosse un terrorista e che assassinarlo fosse un’azione difensiva che ha fermato un imminente attacco”. Entrambe queste ... Leggi la notizia su it.insideover

