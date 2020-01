Serie A, Colpi esterni di Lazio e Verona. Bene il Genoa, Roma sconfitta all’Olimpico (Di lunedì 6 gennaio 2020) Serie A, i risultati di domenica 5 gennaio 2020. Roma sconfitta all’Olimpico dal Torino. Colpi esterni di Lazio e Verona. Roma – Serie A, i risultati di domenica 5 gennaio 2020. Nona vittoria consecutiva per la Lazio che in rimonta supera il Brescia. Rondinelle in vantaggio con Balotelli (al primo gol al Rigamonti) ma una doppietta di Immobile fa sognare i biancocelesti. Ritrovano i successi Verona e Genoa che superano rispettivamente SPAL e Sassuolo. Nell’ultima sfida di giornata colpo esterno del Torino che grazie ad una doppietta di Belotti espugna l’Olimpico di Roma. Serie A, i risultati delle sfide di domenica 5 gennaio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di domenica 5 gennaio 2020 (LA CLASSIFICA) Brescia-Lazio 1-2SPAL-Hellas Verona 0-2Genoa-Sassuolo 2-1Roma-Torino 0-2 Serie A, Roma-Torino: formazioni, risultato e ... Leggi la notizia su newsmondo

