Sandra Milo: quando Vittorio Gassman le tirò uno schiaffone sul set (Di domenica 5 gennaio 2020) Intervenuta la scorsa puntata per un’intervista dai numerosi contenuti, Sandra Milo torna quest’oggi nello studio di Domenica In per proseguire il racconto della sua vita. Una vita costellata di grandi successi e in cui la Milo ha avuto la possibilità di lavorare con i grandi attori del passato. In particolare su Vittorio Gassman racconta un aneddoto davvero particolare, che ricorda con il sorriso e che non potrà mai dimenticare. Sandra Milo e i gloriosi attori del passato Sandra Milo, amatissima attrice italiana, torna a Domenica In per riprendere l’intervista iniziata la scorsa domenica nello studio del contenitore di Rai 1. Da Mara Venier, la Milo rimembra il suo glorioso passato, una carriera trascorsa al fianco di grandi attori con i quali ha avuto la fortuna di lavorare sul set. Fra questi spicca il grande Marcello Mastroianni, che l’attrice ricorda così: “Era un uomo dalla ... Leggi la notizia su thesocialpost

80_90_00 : RT @KyriakosJabo: Virginia Raffaele sta imitando Sandra Milo ormai da un'ora e il trucco regge ancora! #DomenicaIn - nickginetti : Tutti meritiamo una Sandra Milo nella nostra vita #DomenicaIn - NGenchi : Sandra Milo, 86 anni, ha un fidanzato. Io a 36 sto mangiando i kinder trovati nella calza della Befana. -