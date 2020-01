Programmi TV di stasera, domenica 5 gennaio 2020. Su Canale5 «La Banda dei Babbi Natale» (Di domenica 5 gennaio 2020) Aldo, Giovanni e Giacomo in La Banda dei Babbi Natale Rai1, ore 21.25: La Bella e la Bestia Film d’animazione di Gary Trousdale, Kirk Wise del 1991. Prodotto in Usa. Durata: 88 minuti. Trama: Belle, una ragazza intelligente e piena di vita, si trova imprigionata nel castello di un principe trasformato in una bestia misteriosa. Con l’aiuto del personale incantato del castello, Belle, a poco a poco, conoscerà meglio la Bestia e imparerà presto l’insegnamento più importante: la vera bellezza splende dentro di noi. Rai2, ore 21.05: Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali – 1^Tv Film di Tim Burton del 2016, con Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Ella Purnell, Chris O’Dowd, Allison Janney. Prodotto in Usa. Durata: 123 minuti. Trama: Jack Portman è un adolescente, molto legato al nonno Abes che, da sempre, gli ha raccontato fantastiche ... Leggi la notizia su davidemaggio

Cri_crazy4Mars : programmi per stasera: #labellaelabestia ?? - SerieTvserie : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 5 gennaio 2020 - zazoomblog : Stasera in TV: programmi film canali cosa vedere oggi 5 gennaio 2020 - #Stasera #programmi #canali #vedere… -