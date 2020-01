Patrick Ray Pugliese: età, altezza, peso, fidanzata e figli (Di domenica 5 gennaio 2020) Patrick Ray Pugliese è stato uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello. Il periodo della fama è passato ma Patrick si difende ancora alla grande mantiene inalterata la sua carica di travolgente simpatia. Dopo il Grande Fratello (era l’edizione numero 4), nel settembre 2004 è chiamato da Antonio Ricci per entrare a far parte del TG satirico Striscia la notizia, con uno suo spazio durante il quale ha il compito di consegnare il Gongolo di Platino, alternativa con valenza positiva del più noto Tapiro d’Oro, solitamente consegnato da Valerio Staffelli. Nell’autunno 2004 Patrick Ray Pugliese partecipa al settore di Buona Domenica intitolato Il condominio (Canale 5) – Buona Domenica. Nel 2006 recita in una puntata di Casa Vianello, intitolata “Reality show”, al fianco di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: nello stesso periodo partecipa, al fianco di Martina Colombari, alla ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

