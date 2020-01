Nola, 14enne accoltellato al Vulcano Buono torna a casa: “Ho vinto io, non perdo il sorriso” (Di domenica 5 gennaio 2020) Il 14enne accoltellato nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono di Nola è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli, dopo una delicata operazione chirurgica a seguito di un accoltellamento che ha visto l'arresto di tre minori. "Ho vinto io, il sorriso non lo perderò mai" ha detto l'adolescente ora a casa. Leggi la notizia su napoli.fanpage

14enne accoltellato a Nola - arrestati tre minori : Ragazzo di 14 anni accoltellato a Nola . I carabinieri hanno arrestato tre minori con l’accusa di tentato omicidio in concorso. Nola (NAPOLI) – Ragazzo di 14 anni accoltellato a Nola , in provincia di Napoli, fermati tre minori . A distanza di un mese dall’episodio di violenza (avvenuto l’8 dicembre 2019), gli inquirenti hanno arrestato i presunti responsabili di questa aggressione. Si tratta di due 15enni e un 16enne, ...

Nola - accoltellarono 14enne al Vulcano Buono : arrestati tre minorenni : Tre minorenni, due 15enni e un 16enne, sono stati arrestati dai carabinieri, su disposizione del Tribunale dei Minori di Napoli, con le accuse di tentato omicidio in concorso: i tre, come hanno rivelato le indagini, si trovavano nel gruppo che, lo scorso 8 dicembre, accerchiò e accoltellò un ragazzo di 14 anni al centro commerciale Vulcano Buono di Nola.Continua a leggere

