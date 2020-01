Napoli, Dries Mertens va in Belgio e Gennaro Gattuso lo giustifica (Di domenica 5 gennaio 2020) Dries Mertens è andato in Belgio a causa di un problema fisico e non tornerà a Napoli prima di mercoledì prossimo. Il giocatore salterà inevitabilmente la sfida dell’Epifania contro l’Inter, per la quale non è stato nemmeno convocato. Non ci sono alternative. Il belga, al centro di una questione contrattuale che difficilmente si risolverà a breve, deve comunque tornare a disposizione quanto prima. Ne ha parlato anche Gennaro Gattuso in conferenza stampa, chiarendo l’accaduto. “Mertens non ha toccato palla per tre giorni, aveva fastidi, abbiamo deciso ieri di fargli fare una risonanza per avere la diagnosi migliore agli adduttori: ha un edema, distrazione agli adduttori. Va a farsi manipolare dal suo uomo di fiducia a casa, in Belgio, e tornerà mercoledì sera qui”. Insomma, prima di rivedere Dries Mertens al 100% ci vorrà ancora del tempo. Il Napoli si ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

LazioNews_24 : #LazioNapoli, @dries_mertens14 rischia lo #stop lungo? #infortunio #mertens #lazio #napoli #ssl - SiamoPartenopei : IL MATTINO - Napoli-Inter, Gattuso ha deciso di non convocare Dries Mertens: il motivo - solonapoli24 : #SerieA ?????? 18^giornata Napoli emergenza difesa, assenti @Koulibaly e Maksimovic out anche @dries_mertens14… -