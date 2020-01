Muore Andrea Meazzo, deejay di Radio 80 e amico di Antonio Megalizzi (Di domenica 5 gennaio 2020) È morto ieri Andrea Meazzo, deejay di Radio 80 e molto conosciuto tra le Radio locali in Trentino. Meazza era anche amico di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista morto nell'attentato terroristico dell'11 dicembre a Bruxelles. Meazzo era malato da qualche tempo: aveva appena compiuto 50 anni quando gli è stato diagnosticato un male che alla fine lo ha sconfitto. Leggi la notizia su fanpage

