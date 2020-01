Milano, i carabinieri controllano un’auto e trovano la cocaina: denunciata la comandante della polizia locale di Corbetta (Di domenica 5 gennaio 2020) Fermano l’auto di una donna di 31 anni per un normale controllo e trovano poco più di 3 grammi di cocaina divisa in dosi sotto il tappetino davanti al sedile del conducente. Niente di straordinario se i carabinieri non si trovassero davanti la comandante della polizia locale. Per questo Lia Vismara, 31 anni, giovane capo dei vigili di Corbetta, in provincia di Milano, è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio. Il controllo da parte dei militari dell’Arma è scattato a Baranzate, un altro Comune alle porte del capoluogo lombardo, in via Merano, a poche centinaia di metri dell’ospedale Sacco. I carabinieri della tenenza di Bollate hanno visto la giovane salire sulla sua auto, una Daihatsu Terios, e a quel punto è partito il controllo. Prima i documenti, poi l’auto: la droga era nascosta sotto ai tappetini. Oltre alla denuncia a piede libero, per Vismara è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

