Incidente Trani, fuori strada con l’auto si schianta contro un ulivo: Gianmarco muore a 25 anni (Di domenica 5 gennaio 2020) Incidente la scorsa notte sulla provinciale Andria Bisceglie, nel territorio di Trani: un ragazzo di 25 anni, Gianmarco Di Palma è morto sul colpo dopo aver perso il controllo della sua auto, per cause in via di accertamento, schiantandosi con violenza contro un ulivo: "Quella strada continua a partorire stragi". Leggi la notizia su fanpage

