Dallo Stretto di Hormutz a Israele: ecco dove può concentrarsi la vendetta dell’Iran (Di domenica 5 gennaio 2020) Sulla carta non c’è partita. La potenza di fuoco degli Stati Uniti non può minimamente essere paragonata a quella dell’Iran. La tensione tra i due Paesi, ora, è ai massimi livelli. Il rischio che possa presto esplodere un conflitto vero e proprio è da prendere in considerazione insieme ad altri, ipotetici, scenari. Il grido di Teheran è risuonato forte e chiaro nei corridoi della Casa Bianca: “Vendicheremo la morte del generale Qassem Soleimani”. Resta da capire quando, ma soprattutto come, reagirà il governo iraniano, decapitato di una delle sue teste più importanti. Gholamali Abuhamzeh, uno dei vari comandanti delle Guardie rivoluzionarie, ha fatto sapere che l’Iran ha nel mirino “35 installazioni vitali americane” situate in Medio Oriente oltre a Tel Aviv, che resta sempre alla portata dei missili degli ayatollah. Il messaggio di Teheran è inequivocabile: se il ... Leggi la notizia su it.insideover

ErmannoTempero1 : @gustinicchi Ma figurati dallo stretto di Hormuz passa la maggior parte del petrolio diretto in Asia. - AnastasiaLatini : @aciapparoni @andreapurgatori “L’Occidente” con il regime di Teheran ha stretto negoziati per la distensione resi c… - FabrizioMaiozzi : RT @Lettera43: L'attacco degli Usa spinge ulteriormente l'Iran tra le braccia dei Pasdaran. Anche in vista delle elezioni per il rinnovo de… -