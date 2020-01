Brescia Lazio 0-0 LIVE: gol annullato a Caicedo per fuorigioco (Di domenica 5 gennaio 2020) Allo Stadio Rigamonti, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Mario Rigamonti, Brescia e Lazio si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Lazio 0-0 MOVIOLA 1′ Inizia la gara al Rigamonti! 1′ Lazio in avanti – Biancocelesti subito pericolosi con Correa che si insinua in area di rigore ma viene fermato. 6′ Gol annullato alla Lazio – I biancocelesti passano in vantaggio grazie alla rete di Caicedo che però non viene convalidata dal Var per fuorigioco. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Brescia Lazio 0-0: risultato e tabellino Reti: Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli. A disp.: Alfonso, ... Leggi la notizia su calcionews24

mastelli93 : @donbicenzo PronoTwitter/18 BRESCIA-LAZIO 1-3 SPAL-VERONA 1-0 GENOA-SASSUOLO 2-1 ROMA-TORINO 3-1 BOLOGNA-FIORENTINA… - kirkoInk28 : Devant Brescia-Lazio - onselkutsal : @Bets10gaming #bets10 Roma - Torino iy 1 Brescia - Lazio Ms kgv -