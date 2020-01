Auto sulla folla in Alto Adige: le immagini del luogo dell'incidente (Di domenica 5 gennaio 2020) Un'Auto piomba sulla folla ad alta velocità, strage di pedoni in Alto Adige. Sei morti e almeno 11 feriti, quattro in gravi condizioni, in un incidente stradale avvenuto a Lutago, in Valle Aurina, poco dopo l'una di notte. Le vittime sarebbero tutte turisti tedeschi, molto giovani, che si trovavano sul ciglio della strada, dopo la serata in un locale: erano appena scesi dal loro pullman e stavano andando in hotel quando sono stati investiti dalla vettura guidata da un 28enne del posto. Il giovane sarebbe stato trovato con il tasso alcolemico molto elevato: è stato arrestato. (Lapresse) Redazione  Leggi la notizia su ilgiornale

