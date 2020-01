2020: la catena della data da scrivere estesa su Whatsapp (Di domenica 5 gennaio 2020) Sta circolando su Whatsapp (e viene ripresa su molti profili facebook) un messaggio di “consulenza legale” per il 2020 che dice che “quando scriviamo una data nei documenti, durante quest’anno è necessario scrivere l’intero anno 2020 in questo modo: 31/01/2020 e non 31/01/20 solo perché è possibile per qualcuno modificarlo in 31/01/2000 o 31/01/2019 o qualsiasi altro anno a convenienza. Questo problema si verifica solo quest’anno. Stare molto attenti!”. 2020: la catena della data da scrivere estesa su Whatsapp Ora, considerato che è sempre il caso di scrivere le date in forma estesa sui documenti (e che in quelli che vengono compilati elettronicamente questo problema viene ovviato dal settaggio automatico) e che lo stesso problema vale non solo per l’anno ma anche per il giorno e per il mese (e quindi è meglio, ad esempio) scrivere 01/01 ... Leggi la notizia su nextquotidiano

