Vertice Di Maio-Zingaretti a Palazzo Chigi: clima positivo e costruttivo (Di sabato 4 gennaio 2020) Vertice Di Maio-Zingaretti a Palazzo Chigi. I due leader si sono visti per iniziare a parlare del futuro. “clima positivo e costruttivo”, fanno sapere fonti governative. ROMA – Vertice Di Maio-Zingaretti a Palazzo Chigi. A sorpresa nella tarda mattinata di sabato 4 gennaio 2020 i due leader dei partiti di maggioranza si sono visti per iniziare a parlare del futuro. “Un clima positivo e costruttivo – hanno fatto sapere in una nota congiunta i due partiti – si è parlato della situazione politica generale e si è avviato un primo confronto sul percorso da avviare per definire i prossimi obiettivi di governo“. Vertice Zingaretti-Di Maio, si riapre la possibilità per un’alleanza a livello locale? Il Vertice di Palazzo Chigi non era stato annunciato e potrebbe essere il primo passo per una futura coalizione anche a livello locale. La ... Leggi la notizia su newsmondo

fattoquotidiano : Governo, vertice Di Maio-Zingaretti di 45 minuti: “Clima positivo e costruttivo. Avviato percorso per definire obie… - repubblica : Palazzo Chigi, vertice a sorpresa Di Maio-Zingaretti [aggiornamento delle 13:49] - Agenzia_Ansa : Vertice a palazzo Chigi tra @luigidimaio e @nzingaretti . Focus sulla situazione politica e i prossimi obiettivi… -