Treofan, dopo Natale anche la Befana nello stabilimento (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutodopo aver trascorso il Natale, hanno deciso di dare appuntamento anche il giorno della Befana nello stabilimento Treofan di Battipaglia, i lavoratori che hanno invitato cittadini ed istituzioni alle 10,30 a partecipare ad una manifestazione che si terrà all’interno dell’industria ferma da più di un anno, per rilanciare la loro vertenza. Il 1 aprile 2020 finisce la cassintegrazione e come hanno già avuto modo di ricordare in una lettera indirizzata anche al Ministro per lo Sviluppo Economico, i dipendenti dell’azienda che produceva film plastici nella zona industriale di Battipaglia, temono il licenziamento collettivo da parte della multinazionale indiana Jindal. All’iniziativa organizzata il giorno di Natale partecipò anche il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese. L'articolo Treofan, dopo Natale anche la Befana nello stabilimento proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

