Sampdoria, l’agente di Colley assicura: «È felice a Genova» (Di sabato 4 gennaio 2020) l’agente di Colley sul futuro del gambiano in esclusiva a Sampnews24: «Ha ancora due anni e mezzo di contratto» Omar Colley rimane alla Sampdoria. Così assicura l’agente de difensore gambiano, Cheik Fall, che spazza via le voci che volevano il suo assistito lontano dal club blucerchiato. Ecco le parole del procuratore. «Lui ha ancora due anni e mezzo di contratto, è ancora abbastanza presto per parlarne.È molto felice di stare a Genova, la sua famiglia e soprattutto sua moglie amano questa città». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

