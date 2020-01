Picchia la moglie con un martello e la minaccia di morte, arrestato (Di sabato 4 gennaio 2020) Nel pomeriggio di ieri i militari della stazione carabinieri di Toritto (BA) hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 50enne, albanese, da anni residente in Italia. L’uomo è indagato per tentato omicidio, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Dopo l’ennesima lite, scaturita per motivi di gelosia, l’uomo nella notte aveva Picchiato la moglie 44enne, connazionale, colpendola con un martello e minacciandola di morte anche con un coltello. L’intervento dei familiari è riuscito a evitare il peggio.La donna è andata in caserma e chiesto aiuto ai militari. Dopo la denuncia la vittima è stata accompagnata al Policlinico di Bari per le cure del caso venendo dimessa in serata. Le indagini, avviate nell’immediatezza, hanno consentito di fare luce su una serie di maltrattamenti fisici e psicologici ai quali la donna da tempo era sottoposta. I carabinieri su disposizione ... Leggi la notizia su ilfogliettone

NicolaMorra63 : Non trascuriamo queste situazioni. La violenza contro chiunque è inaccettabile. Ma contro chi è più fragile ancora… - ilfogliettone : Picchia la moglie con un martello e la minaccia di morte, arrestato - - Dixy62553861 : RT @TgrRaiPuglia: E' accaduto a Toritto, nel Barese @TgrRai -