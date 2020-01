Milano: un minore su 10 in povertà assoluta, entro marzo un piano (Di sabato 4 gennaio 2020) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Con il finanziamento da 5 milioni di euro di fondi europei vinto dal Comune di Milano con il progetto Wish Mi, l’amministrazione preparerà entro il mese di marzo un piano d’attacco per il benessere dei minori. In città vivono 225mila under 18 e dalle analisi demografiche, economiche e sociali risulta che uno su dieci nel 2018 viveva in condizioni di povertà assoluta. L’obiettivo del progetto, di durata triennale e con numerosi partner istituzionale, è quello di creare una “città a misura di bambini, ragazze e ragazzi, dove tutti i minori abbiano un accesso facilitato ai servizi a loro dedicati e all’istruzione”. Tra le azioni previste dal progetto vincitore ‘Wish Mi’ c’è una piattaforma digitale che riunisca tutti i servizi per i minori e sette hub fisici.Wish Mi mira a coinvolgere tutte le ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

