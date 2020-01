Masterchef, Maria Assunta "ruba" e viene eliminata con Alexandro - (Di sabato 4 gennaio 2020) Francesca Galici Terza puntata di Masterchef ricca di colpi di scena, tra il "furto" di un panetto dall'abbattitore, il ritorno di Iginio Massari e l'eliminazione di Alexandro e Maria Assunta La terza puntata di Masterchef è stata ricca di colpi di scena per i telespettatori. Due gli eliminati ma tante sorprese per il pubblico a casa, che ha potuto anche apprezzare il ritorno di Iginio Massari, re della pasticceria italiana e miglior pasticcere del mondo. Hanno dovuto togliere il grembiule Alexandro e Maria Assunta, lei in modo rocambolesco dopo un “furto.” Alexandro, 40enne gruista romano, è stato eliminato durante l'Invention Test sul tema mare. È una delle prove più temute dai concorrenti di Masterchef ma è anche una delle più amate da casa, che consiste nello sviluppare una ricetta a partire da ingredienti atipici proposti dagli chef stellati che di volta in volta sono ... Leggi la notizia su ilgiornale

