Incendi in Australia - weekend da incubo con venti a 100km/h : richiamati riservisti dell’esercito. 23 vittime accertate : È un weekend da incubo per l’ Australia orientale: venti di oltre 100km /h alimentano e moltiplicano centinaia di focolai di Incendi o che bruciano violentissimi, con fiamme fino a 40 metri e nubi temporalesche di fumo che scaricano fulmini sulle foreste inaridite. Due nuove morti su Kangaroo Island, nell’estremo sud dell’ Australia , hanno portato a 23 il bilancio delle vittime della stagione degli Incendi boschivi nel Paese, dove ...

Incendi in Australia - rischio blackout per Sydney : Incendi in Australia , rischio blackout per Sydney : la più grande città dell’ Australia rischierebbe seriamente di rimanere al buio. Giorni di grandissima apprensione in Australia a causa degli Incendi che stanno letteralmente devastando lo stato più popolato del Continente. E adesso anche Sydney rischia grosso: la città che accoglie da sola più di 5 milioni di […] L'articolo Incendi in Australia , rischio blackout per Sydney proviene ...

Incendi in Australia : occhi aperti e occhi chiusi per sempre : Sappiamo che in Australia , ad oggi, hanno perso la vita negli Incendi almeno 17 persone, che sono 5 milioni gli ettari di terra bruciati: non sapremo mai quante povere creature come i canguri e i koala hanno perso la vita. Gli ecologi dell'University of Sydney stimano che 480 milioni di mammiferi, uccelli e rettili siano morti a causa delle fiamme, direttamente o indirettamente, dal mese di settembre 2019 ad oggi gennaio (...) - Mondo

Gli sportivi australiani scendono in campo contro gli Incendi : Gli sportivi scendono in campo in difesa dell'Australia devastata dagli incendi che da diverse settimane stanno colpendo il Paese costringendo molte persone a lasciare le loro case e decimando molte specie animali. Il numero due del tennis australiano, il 24enne Nick Kyrgios, ha deciso di donare 200 dollari australiani per ogni ace realizzato durante i tornei che giocherà a gennaio, Australian Open compreso: “Abbiamo la capacità e le risorse per ...

Australia in fiamme - residenti e turisti in fuga : Incendi trasformano località in città fantasma : I pompieri del Nuovo Galles del Sud, in Australia , continuano ad arginare gli incendi . Decine di migliaia di Australia ni hanno lasciato le loro case mentre le condizioni meteorologiche del fine settimana potrebbero aggravare ulteriormente la situazione. Gli incendi hanno trasformato le località turisti che in città fantasma L'articolo Australia in fiamme , residenti e turisti in fuga : incendi trasformano località in città fantasma proviene da Il ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Incendi in Australia : 2 morti e migliaia di sfollati : Ultime notizie , Ultim'ora oggi . Non si placa l'emergenza in Australia a seguito degli incendi che da giorni stanno devastando la nazione, 4 gennaio 2020,

Australia devastata dagli Incendi : altri due morti - migliaia di evacuati : Proseguono a divampare incendi ovunque. Il governo ha richiamato 3mila riservisti dell’esercito per fare fronte alla calamità. altri due morti , centinaia di feriti e decine di migliaia di evacuati . E’ una calamità naturale vera e propria quella che sta colpendo l’ Australia : ad oggi, gli enormi incendi che stanno divampando ormai da mesi hanno provocato venti […] L'articolo Australia devastata dagli incendi : altri due ...

Incendi in Australia - in campo la Marina per salvare sfollati : L'articolo Incendi in Australia , in campo la Marina per salvare sfollati proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Incendi in Australia - in arrivo il nuovo picco di caldo. I turisti hanno 48 ore per lasciare la costa sudest : Otto morti negli ultimi due giorni. Distrutte centinaia di foreste. Mezzo miliardo gli animali uccisi

Incendi Australia - gli USA inviano vigili del fuoco per l’emergenza : è la prima volta che accade dal 2010 : Gli Stati Uniti hanno inviato circa 100 vigili del fuoco in Australia nelle ultime quattro settimane per sostenere il Paese alle prese con l’emergenza Incendi , e almeno altri 50 arriveranno lunedì. Lo riporta il Los Angeles Times. Si tratta di una mossa rara da parte degli USA, confermata dal fatto che è la prima volta dal 2010 che inviano dei pompieri in Australia . Nel 2018, tuttavia, erano state Australia e Nuova Zelanda a inviare ...

Gli Incendi in Australia alimentano il dibattito sulla crisi climatica : Il governo si ostina a negare ogni collegamento tra le politiche ambientali, come l’abolizione della tassa sul carbone, e i roghi che stanno devastando il sud del paese. Leggi

Incendi Australia - maxi evacuazione dalle spiagge : il cielo ocra - lo scenario è da film : La Marina Australia na interviene per mettere in salvo le migliaia di persone rimaste intrappolate sulle coste per sfuggire agli Incendi che stanno devastando l' Australia . I militari stanno cercando di evacuare le persone in difficoltà, in particolare nella città di Mallacoota, sulla costa di Victoria.Continua a leggere

Alla base degli Incendi in Australia c’è un circolo vizioso? : Gli incendi che da settimane tormentano il continente Australia no sono così intensi ed estesi da generare un sistema meteorologico autonomo, secondo quanto dichiarato nelle scorse ore dal Bureau of Meteorology dello stato di Victoria: i roghi alimentano il cosiddetto fenomeno dei piro cumulonembi, formazioni nuvolose in grado di originare forti temporali. Queste tempeste non contribuiscono a domare le fiamme, ma le alimentano attraverso fulmini ...

Gli Incendi in Australia hanno causato la morte di mezzo miliardo di animali - e nessuno ne parla : Gli incendi in Australia hanno causato la morte di mezzo miliardo di animali Da mesi ormai l’Australia è devastata da violenti incendi che hanno tracciato un bilancio devastante: 18 persone sono morte e quasi 500 milioni di animali sono rimasti uccisi. Mammiferi, uccelli e rettili sarebbero morti, da settembre ad oggi, a causa dei roghi enormi che continuano a bruciare ettari ed ettari del Paese, secondo la stima fatta da un gruppo di ...

