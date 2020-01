Il Papa come Kill Bill in un murales: identificato l’autore Le immagini (Di sabato 4 gennaio 2020) Subito rimossi i lavori dello street artist romano noto come Harrygreb, che raffiguravano Francesco come il protagonista del film di Tarantino e nei panni di Bruce Lee, dopo le polemiche sulla reazione alla fedele troppo «invadente» Leggi la notizia su corriere

stanzaselvaggia : Quindi il nuovo anno è iniziato col papa che dà una pizza a una fedele, milionari che scroccano le vacanze alle Mal… - LiciaRonzulli : ??Il piccolo Harvey con il ciuccio in bocca e con una divisa in miniatura, riceve la medaglia in ricordo del padre,… - Pontifex_it : Invochiamo oggi la Madre di Dio, che ci riunisce come popolo credente. O Madre, genera in noi la speranza, porta a… -