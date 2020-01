Firenze, aggredisce due controllori che lo multano: denunciato somalo (Di sabato 4 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero, con precedenti di polizia alle spalle, aveva con sè un biglietto non obliterato, che ha preteso di timbrare solo dopo aver compreso che i due operatori stavano effettuando una verifica sulla validità dei titoli di viaggio: è andato in escandescenze dopo aver ricevuto una contravvenzione Un nuovo episodio di violenza a bordo di un mezzo pubblico arriva da Firenze, dove due controllori Ataf sono stati insultati ed aggrediti da un cittadino extracomunitario per aver "osato" compilare e quindi consegnargli una contravvenzione a causa della mancata obliterazione del biglietto. L'episodio a cui si fa riferimento, secondo quanto riportato dalla stampa locale, si è verificato durante il pomeriggio dello scorso giovedì 2 dicembre, a bordo di un autobus che in quel momento stava percorrendo lungarno Soderini. Sono all'incirca le 15:30, quando sul mezzo ... Leggi la notizia su ilgiornale

