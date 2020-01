Dopo le abbuffate delle feste torniamo in forma - (Di sabato 4 gennaio 2020) Roberta Damiata Intervista alla dottoressa Emma Balsimelli, che ci regala preziosi consigli su come tornare in forma Dopo le abbuffate delle feste, e mantenere a lungo la linea Dopo l’euforia delle feste, quasi sempre arriva per molti di noi la “depressione” della bilancia. Se è stato impossibile resistere a cenoni, aperitivi, pranzi e cene che inevitabilmente nel periodo delle feste ci coinvolgono, arriva poi il momento delle gonne che non entrano, i pantaloni che stanno stretti e la cintura che si allenta di qualche buco. Intanto niente panico: nel periodo natalizio fare qualche strappo alla regola è piacevole, crea allegria, ci dà modo di incontrare gli altri in maniera conviviale, ed inoltre concedersi anche qualche coccola culinaria fa bene al corpo e allo spirito. Tutto questo ovviamente non deve diventare un’abitudine, ma appunto uno “strappo” alla regola che poi ... Leggi la notizia su ilgiornale

infoitsalute : Dieta, dopo le abbuffate delle feste fino a 5 chili in più: i consigli detox del nutrizionista - infoitsalute : Dieta, dopo le abbuffate delle feste fino a 5 kg in più: i consigli detox del nutrizionista - SecolodItalia1 : Fino a 5 chili in più dopo le abbuffate festive. Ecco come tornare in forma -