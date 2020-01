Ciclismo: la Mitchelton-Scott sospende Sofie De Vuyst dopo la positività al doping (Di sabato 4 gennaio 2020) La Mitchelton-Scott, come riporta SpazioCiclismo.it, ha deciso di sospendere Sofie de Vuyst, atleta belga che doveva esordire in questo 2020 con la maglia del sodalizio australiano. De Vuyst, infatti, era risulta positiva agli steroidi nel settembre dello scorso anno, mentre militava nella ParkHotel Valkenburg, squadra neerlandese. De Vuyst, 33 anni il prossimo aprile, nel 2019 aveva vinto la Freccia del Brabante femminile e si era piazzata in top-15 sia al Giro Rosa che ai Campionati del Mondo. Nel caso le controanalisi confermino la positività, Sofie verrà squalificata per quattro anni, il che vuol dire che la sua carriera sarà pressoché finita. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI Ciclismo luca.saugo@oasport.it Twitter: @LucaSaugo Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ... Leggi la notizia su oasport

