Carinola, choc in ospizio: incendio provoca 2 morti (Di sabato 4 gennaio 2020) incendio choc questo pomeriggio a Carinola, in provincia di Caserta: ospizio in fiamme provoca 2 morti, ambulanze e pompieri sul posto. Un dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi a Carinola, provincia di Caserta. Un incendio, intorno alle 14.00, sarebbe divampato in una struttura che ospita anziani. Sul posto ambulanze e vigili del

