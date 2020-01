Bomba carta distrugge paninoteca, si indaga sul racket (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Una Bomba carta è esplosa la scorsa notte davanti l’ingresso di una paninoteca all’angolo tra piazza Giordano Bruno e via Pittore, a San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli. Da quanto si apprende, la deflagrazione ha provocato danni alle vetrate dell’esercizio commerciale e all’interno del negozio. A dare l’allarme ai carabinieri sono stati alcuni residenti in zona che hanno udito lo scoppio. Sull’episodio indagano i militari della locale Stazione. Un aiuto alle indagini può essere fornito dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sul posto. L'articolo Bomba carta distrugge paninoteca, si indaga sul racket proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

