Bimbo di 9 anni precipita in un dirupo in Valbondione: ricoverato in gravi condizioni (Di sabato 4 gennaio 2020) Grave incidente in montagna in Valbondione, nella Bergamasca. Un bambino di 9 anni è precipitato in un dirupo nei pressi di un rifugio. Quando i soccorritori del 118 sono intervenuti il Bimbo non era cosciente: è stato trasportato in elicottero all'ospedale Civile pediatrico di Brescia, dove è ricoverato in prognosi riservata. Leggi la notizia su milano.fanpage

