Alienazione parentale, la Corte d’Appello dà ragione a Laura Massaro. Una sentenza che conforta (Di sabato 4 gennaio 2020) Il 2020 comincia con una buona notizia per i diritti dei bambini. La Corte d’Appello del Tribunale di Roma si è pronunciata a favore di Laura Massaro contro l’allontanamento coatto del figlio deciso dal Tribunale dei minorenni. Una sentenza che ha riconosciuto il diritto dei bambini ad essere ascoltati, come raccomandano l’articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e l’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo, e che ha messo in discussione il costrutto della Alienazione parentale. Si torna a credere nella giustizia.Grazie ai giudici della Corte d'appello e a tutti voi che ci avete sostenuto in… Pubblicato da Laura Massaro su Venerdì 3 gennaio 2020 La sentenza ha accolto il ricorso di 90 pagine dell’avvocato Lorenzo Stipa, e ha annullato il decreto che sulla base della Consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

