Tra blocchi e proteste, da 10 anni i rifiuti di Roma 'attendono' una discarica (Di venerdì 3 gennaio 2020) Da dieci anni la politica Romana si interroga su dove situare una possibile discarica di servizio per la città. Il 31 dicembre scorso la giunta M5s di Virginia Raggi ha indicato, un poco a sorpresa, l'area di Monte Carnevale. Il sito, una ex cava, si trova nella Valle Galeria, a meno di 10 chilometri da Malagrotta, che per quasi 50 anni (fino al 2013) ha ospitato la maxi discarica della Capitale, la più grande d'Europa. Una scelta che ha fatto nuovamente esplodere la rabbia della zona, già provata da decenni di lotte contro miasmi e rischio di inquinamento delle falde acquifere. Dopo le proteste, il Campidoglio - se le carte raccolte dal Municipio XII dovessero valutare l'area non idonea - starebbe già lavorando ad una possibile retRomarcia che smentirebbe in pochi giorni la decisione assunta. La necessità di individuare velocemente un invaso di servizio negli ... Leggi la notizia su agi

