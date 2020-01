Scontrino elettronico 2020: quando parte la lotteria e come funziona (Di venerdì 3 gennaio 2020) Scontrino elettronico 2020: quando parte la lotteria e come funziona Il governo ha dichiarato guerra totale all’evasione fiscale tramite alcuni strumenti che sono già partiti negli anni scorsi e altri che invece prenderanno il via a partire da quest’anno. Tra questi, oltre all’abbassamento del limite di utilizzo del contante, spicca anche lo Scontrino elettronico. Senza dimenticare i numerosi incentivi all’utilizzo delle carte come metodo di pagamento. Scontrino elettronico e non solo: cosa cambia nel 2020 La prima importante novità, come abbiamo anticipato, è il nuovo tetto al contante: la soglia sarà fissata a luglio 2020 e sarà abbassata a 2.000 euro (dagli attuali 3.000 euro). Un primo passo prima di una nuova ulteriore riduzione che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022, quando il limite scenderà nuovamente a 1.000 euro. Non finisce qui: parte subito l’altra misura ... Leggi la notizia su termometropolitico

Agenzia_Ansa : Scontrino elettronico, da oggi scatta l'obbligo per tutti. Con nuovi registratori telematici a luglio parte lotteri… - Agenzia_Ansa : Dal primo gennaio è scattato l'obbligo di scontrino elettronico #ANSA - Pietro__Bruno : RT @wireditalia: Ecco cosa cambia per chi vende e per chi acquista: -